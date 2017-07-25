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    В Египте пропали шестеро казахстанцев

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    По данным МИД Казахстана, сейчас в Египте ведутся поиски шестерых казахстанцев - студентов языковых курсов. Двое из них прибыли 11 июля в Каир на двухмесячные языковые курсы, с 20 июля они перестали выходить на связь.
    Баннеры с флагом Египта в районе Булак в Каире. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Шестеро граждан Казахстана, обучавшихся в Египте на языковых курсах, перестали выходить на связь, ведутся их поиски, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

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    "Продолжаются поиски шестерых наших граждан — студентов языковых курсов. Двое из них прибыли 11 июля в Каир на двухмесячные языковые курсы, с 20 июля они перестали выходить на связь. Нам известно, что они проживали вместе с еще четырьмя казахстанцами, которые обучаются в этом же учебном заведении с начала года. Все шестеро на данный момент не выходят на связь", — сообщил Жайнаков.

    По его словам, посольство Казахстана в Египте проводит поисковые мероприятия в рамках своей компетенции.

    "Направлена нота в министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения наших граждан. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками пропавших ребят", — добавил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства.

    Жайнаков отметил, что "в настоящее время поиски казахстанцев продолжаются".

    "Мне известно, что они проходили обучение в учебном заведении под названием "Нил". По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания", — заявил он.

    Ранее сообщалось, что в Турции пропала семья из России.

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