В Египте пропали шестеро казахстанцев

КИЕВ, 25 июл – РИА Новости Украина. Шестеро граждан Казахстана, обучавшихся в Египте на языковых курсах, перестали выходить на связь, ведутся их поиски, сообщил РИА Новости во вторник руководитель пресс-службы МИД Казахстана Ануар Жайнаков.

"Продолжаются поиски шестерых наших граждан — студентов языковых курсов. Двое из них прибыли 11 июля в Каир на двухмесячные языковые курсы, с 20 июля они перестали выходить на связь. Нам известно, что они проживали вместе с еще четырьмя казахстанцами, которые обучаются в этом же учебном заведении с начала года. Все шестеро на данный момент не выходят на связь", — сообщил Жайнаков.

По его словам, посольство Казахстана в Египте проводит поисковые мероприятия в рамках своей компетенции.

"Направлена нота в министерство иностранных дел Египта с просьбой оказать содействие в установлении местонахождения наших граждан. Наши дипломаты находятся в постоянном контакте с родственниками пропавших ребят", — добавил глава пресс-службы внешнеполитического ведомства.

Жайнаков отметил, что "в настоящее время поиски казахстанцев продолжаются".

"Мне известно, что они проходили обучение в учебном заведении под названием "Нил". По сведениям нашего посольства, в их поведении не было замечено признаков нетрадиционного вероисповедания", — заявил он.

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