наверх
14.07.201702:44
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Турции пропала семья из России

    31
    Родственники заявили о пропаже жителей Саратовской области - женщины, гражданского мужа и ее дочерей. Посольство РФ в Анкаре выясняет судьбу пропавших россиян.
    Флаг Турции
    Associated Press Emrah Gurel

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре выясняет у компетентных органов Турции судьбу семьи россиян, пропавших на территории страны, сообщил РИА Новости и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков в четверг.

    "В связи с обращением родственников пропавших на территории Турции российских граждан, жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации, мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — сказал собеседник агентства.

    Ранее семилетняя туристка из России погибла в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, упав с балкона отеля.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Комментарий Добкина. Видео
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Флаги Украины и Евросоюза
    Саммит Украина-ЕС: сомнения с евростремлениями
    Здание Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ)
    Обыски в "Укрэнерго"
    Госсекретарь США Рэкс Тиллерсон в Киеве
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш