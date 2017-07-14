В Турции пропала семья из России

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Посольство РФ в Анкаре выясняет у компетентных органов Турции судьбу семьи россиян, пропавших на территории страны, сообщил РИА Новости и.о. пресс-атташе посольства Александр Лешуков в четверг.

"В связи с обращением родственников пропавших на территории Турции российских граждан, жителей Саратовской области Светланы Ухановой, ее гражданского мужа Евгения Кочаари и ее дочерей посольство обратилось в компетентные органы Турции с просьбой сообщить, находятся ли упомянутые лица на территории страны. В случае принятия решения о депортации, мы просили депортировать их на территорию России. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — сказал собеседник агентства.

Ранее семилетняя туристка из России погибла в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, упав с балкона отеля.