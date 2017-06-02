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    Россия

    Россия сняла запрет на ввоз продуктов из Турции

    (обновлено: )1210
    Замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлажденные огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника исключены из санкционного списка. Под запретом остаются томаты.
    Яблоки и виноград. Архивное фото
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    КИЕВ, 2 июн — РИА Новости Украина. Правительство России сняло ограничения на ввоз из Турции всех запрещенных ранее продуктов, кроме томатов, соответствующее постановление опубликовано на сайте камина.

    "Из перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турецкая Республика и которые запрещены к ввозу в Россию, исключены замороженные части тушек, субпродукты домашних кур и индеек, свежие или охлаждённые огурцы и корнишоны, свежие яблоки, груши, виноград, земляника и клубника. Кроме того, отменен запрет на выполнение определенных видов работ и оказание ряда услуг организациями, находящимися под юрисдикцией Турции", — говорится в справке к документу, сообщает "Прайм".

    Россия вводила эмбарго на поставки из Турции ряда продуктов с 1 января 2016 года в ответ на атаку турецких ВВС на российский Су-24 в Сирии. Затем ограничения были частично сняты. Сейчас запрет действует в отношении замороженного мяса и субпродуктов кур и индеек, томатов, огурцов, свежего винограда, яблок, груш, клубники. Помимо этого, Россельхознадзор в 2016 году ввел запрет на поставки в РФ турецких томатов, перца, гранатов, баклажанов, салата-латука и салата айсберг, кабачков и тыкв.

    В начале мая президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с главой Турции Тайипом Эрдоганом сообщил о договоренности по "комплексному решению о снятии ограничительных мер во взаимной торговле", а 22 мая РФ и Турция подписали в Стамбуле совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле.

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