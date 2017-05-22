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    Россия

    Турция и Россия подписали заявление о снятии ограничений в торговле

    (обновлено: )13630
    Сообщается, что на церемонии подписания документа о взаимном снятии ограничений в торговле присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.
    Подписание документов. Архивное фото
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    КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Россия и Турция подписали совместное заявление о взаимном снятии ограничений в торговле, подписи под документом поставили вице-премьеры двух государств — Аркадий Дворкович и Мехмет Шимшек.

    Встреча президентов России и Турции В. Путина и Р. Эрдогана в Санкт-Петербурге
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    То взлет, то посадка. Эрдоган, Путин и альтернативность Евросоюзу

    На церемонии присутствовали премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава турецкого правительства Бинали Йылдырым.

    В понедельник Медведев принял участие в саммите Организации Черноморского экономического сотрудничества, на полях которого он провел переговоры со своим турецким коллегой. Как ранее сообщали в пресс-службе правительства РФ, в рамках визита в Стамбул у российского премьера также должны состояться переговоры с президентом Турции Тайипом Эрдоганом.

    Кризис в отношениях России и Турции возник после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24. Президент РФ назвал это "ударом в спину" со стороны пособников террористов. Россия ввела в отношении Турции ряд экономических ограничений. Эрдоган ранее говорил, что Турция хочет восстановить отношения с Россией, но не понимает, какого первого шага ждет от нее российская сторона. Россия же неоднократно заявляла, что РФ ожидает извинений за сбитый Су-24.

    В конце июня 2016 года Эрдоган сделал первый шаг для налаживания отношений, направив Путину письмо, где извинился за сбитый самолет Су-24, выразил слова сочувствия и соболезнования в связи с гибелью его пилота. В начале июля Путин и Эрдоган поговорили по телефону. После разговора российский президент проинформировал правительство о решении начать процесс нормализации торгово-экономических отношений с Анкарой.

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