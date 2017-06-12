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    В Турции погибла семилетняя девочка из России

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    Представитель генконсульства РФ в Анталье сообщил РИА Новости, что девочка упала с балкона отеля. Она была доставлена в больницу города Манавган, спасти ребенка не удалось.
    Машина турецкой скорой помощи
    flickr.com/ Matt Perreault

    КИЕВ, 12 июн — РИА Новости Украина, Алена Палажченко. Семилетняя туристка из России погибла в районе города Манавгат в турецкой провинции Анталья, упав с балкона отеля, сообщил РИА Новости представитель генконсульства РФ в Анталье.

    "Несчастный случай с семилетней россиянкой произошел в воскресенье. Девочка упала с балкона четвертого этажа отеля. В тяжелом состоянии она была доставлена в больницу города Манавгат, однако спасти ее не удалось", — сказал собеседник агентства.

    Читайте также: Авария автобуса с украинскими туристами в Турции

    В середине мая автобус с украинскими туристами попал в аварию на юго-западе Турции. Водитель не справился с управлением туристического автобуса, в результате чего он перевернулся. В ДТП пострадали 16 граждан Украины и двое граждан Турции. Некоторые из украинских туристов получили серьезные травмы.

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