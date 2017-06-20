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    В Донбассе без вести пропал полковник Нацгвардии

    Тема:

    Конец АТО и реинтеграция Донбасса: за и против (596)

    (обновлено: )30940
    По данным военных, "во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко".
    Украинский военный
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Во время выполнения боевого задания в Донбассе пропал без вести полковник Нацгвардии Александр Бойко, говорится в сообщении Национальной гвардии Украины.

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    Кадр из видео с сайта politico.com
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    "Во время выполнения боевого задания в зоне АТО (Луганская область) в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Нацгвардии полковник Александр Бойко. По неподтвержденным данным, офицер содержится одним из террористических подразделений ОРДЛО", — говорится в сообщении.

    По данным Нацгвардии, попытки относительно обмена или передачи полковника во вторник не дали результатов.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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