Очередная смерть в Одессе. Женщина поехала на свидание и пропала

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Пропавшая в мае одесситка 1977 года рождения была найдена мертвой, сообщил начальник ГУНП Одесской области Дмитрий Головин. Ее тело было найдено в Беляевском районе области.

"В мае в Одессе исчезла девушка 1977 года рождения, выехавшая на свидание на собственном автомобиле. Сегодня могу уже с уверенностью сказать, что преступление раскрыто",- отметил Головин.

По подозрению в содеянном задержаны два человека. По словам Головина, они совершили убийство с целью ограбления, а затем избавились тела, закопав его в поле в Беляевском районе.

"Будьте особенно осторожны, заводя знакомства через соцсети или через соответствующие сайты знакомств. К сожалению, это довольно опасно в наше время",- добавил начальник одесской полиции.

Ранее полиция сообщала, что 17-летнюю девушку изнасиловали и жестоко убили в Одессе.