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    Очередная смерть в Одессе. Женщина поехала на свидание и пропала

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (234)

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    По информации полиции, задержаны два человека, которые подозреваются в совершении убийства с целью ограбления. Предполагаемые убийцы избавились от тела, закопав его в поле в Беляевском районе.
    Пропавшая в мае одесситка 1977 года рождения была найдена мертвой
    Facebook Дмитрия Головина

    КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. Пропавшая в мае одесситка 1977 года рождения была найдена мертвой, сообщил начальник ГУНП Одесской области Дмитрий Головин. Ее тело было найдено в Беляевском районе области.

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    "В мае в Одессе исчезла девушка 1977 года рождения, выехавшая на свидание на собственном автомобиле. Сегодня могу уже с уверенностью сказать, что преступление раскрыто",- отметил Головин.

    По подозрению в содеянном задержаны два человека. По словам Головина, они совершили убийство с целью ограбления, а затем избавились тела, закопав его в поле в Беляевском районе.

    "Будьте особенно осторожны, заводя знакомства через соцсети или через соответствующие сайты знакомств. К сожалению, это довольно опасно в наше время",- добавил начальник одесской полиции.

    Ранее полиция сообщала, что 17-летнюю девушку изнасиловали и жестоко убили в Одессе.

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