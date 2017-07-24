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    Атака на посольство Израиля в Иордании: число жертв растет

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    По данным источника в силах безопасности, в результате нападения на посольство Израиля в Аммане скончался еще один гражданин Иордании. Ранее сообщалось об одном погибшем.
    Ситуация возле посольства Израиля в Иордании после перестрелки, 23 июля 2017
    twitter.com/areleschapiroIL

    КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Второй гражданин Иордании скончался от ранений, полученных в ходе нападения на посольство Израиля в Аммане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности.

    Ранее сообщалось, что один иорданец погиб и один израильтянин получил ранения в ходе инцидента в воскресенье.

    twitter.com/areleschapiroIL
    Ситуация возле посольства Израиля в Иордании после перестрелки, 23 июля 2017

    Иорданское агентство Аммун со ссылкой на собственный источник сообщало о попытке прорыва кордона безопасности посольства, после которого завязалась перестрелка на территории дипмиссии.

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