Атака на посольство Израиля в Иордании: число жертв растет

КИЕВ, 24 июл — РИА Новости Украина. Второй гражданин Иордании скончался от ранений, полученных в ходе нападения на посольство Израиля в Аммане, передает агентство Рейтер со ссылкой на источник в силах безопасности.

Ранее сообщалось, что один иорданец погиб и один израильтянин получил ранения в ходе инцидента в воскресенье.

twitter.com/areleschapiroIL Ситуация возле посольства Израиля в Иордании после перестрелки, 23 июля 2017

Иорданское агентство Аммун со ссылкой на собственный источник сообщало о попытке прорыва кордона безопасности посольства, после которого завязалась перестрелка на территории дипмиссии.