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    В Иордании напали на посольство Израиля, есть жертвы

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    По данным СМИ, неизвестные предприняли попытку прорваться через кордон безопасности посольства, в результате чего завязалась перестрелка. Погиб гражданин Иордании.
    Израильский флаг
    RIA News Владимир Вяткин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В результате нападения на посольство Израиля в Аммане погиб гражданин Иордании, израильский поданный получил ранения, сообщает иорданское агентство Аммун.

    Флаг России
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк
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    Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает о попытке прорыва кордона безопасности посольства, в результате чего завязалась перестрелка на территории посольства.

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    Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, пишет агентство.

    Сотрудники безопасности, согласно иорданским СМИ, на данный момент не комментируют детали инцидента.

    Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов "на всех уровнях" с Израилем. 

    Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман, становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта с множеством жертв с обеих сторон.

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