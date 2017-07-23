В Иордании напали на посольство Израиля, есть жертвы

КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. В результате нападения на посольство Израиля в Аммане погиб гражданин Иордании, израильский поданный получил ранения, сообщает иорданское агентство Аммун.

Агентство со ссылкой на собственный источник сообщает о попытке прорыва кордона безопасности посольства, в результате чего завязалась перестрелка на территории посольства.

Смотрите также: Учения по противодействию террористической угрозы в Луганске

Гражданин Израиля доставлен в больницу с тяжелыми ранениями, пишет агентство.

Сотрудники безопасности, согласно иорданским СМИ, на данный момент не комментируют детали инцидента.

Ранее президент Палестины Махмуд Аббас объявил о замораживании контактов "на всех уровнях" с Израилем.

Новейшая история знает немало прецедентов, когда события, связанные с Храмовой горой, и даже слухи о якобы вынашиваемых Израилем планах ограничить там права мусульман, становились катализатором крупномасштабных эскалаций ближневосточного конфликта с множеством жертв с обеих сторон.