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    Из сектора Газа выпустили ракету по Израилю

    Тема:

    На поселение. Скандальная резолюция СБ ООН по Израилю (491)

    (обновлено: )8001
    По данным пресс-службы израильской армии, ракета была выпущена с севера сектора Газа, она взорвалась в воздухе. Данных о пострадавших не поступало.
    Израильская армия. Архивное фото
    Пресс-служба Армии обороны Израиля | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 июл — РИА Новости Украина. Ракета была выпущена в воскресенье с территории сектора Газа в сторону Израиля, сообщили в Армии обороны Израиля.

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    "Несколько минут назад с севера сектора Газа была выпущена ракета. Ракета взорвалась в воздухе. Данных о пострадавших не поступало", — говорится в сообщении израильской армии в официальном Twitter.

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    В конце июня палестинские боевики из сектора Газа выпустили ракету, которая взорвалась на юге Израиля, не причинив ущерба. В ответ израильские самолеты атаковали позиции палестинских боевиков. Удары были нанесены по целям в северной и южной частях сектора Газа.

    Напомним, в Иерусалиме четвертый день продолжаются столкновения. Ужесточение мер безопасности на Храмовой горе, спровоцировавшее недовольство палестинцев, стало реакцией на убийство неделю назад двух израильских полицейских. Трое боевиков, в которых опознали арабов-израильтян, использовали территорию святыни для вооруженного нападения и попытались там же скрыться от преследования.

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