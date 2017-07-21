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    Сумку Армстронга с лунной пылью продали на аукционе за $1,8 млн

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    В аукционе Sotheby"s сообщили, что внутри сумки космонавта Нила Армстронга сохранились образцы лунной поверхности - мелкие камни и пыль.
    Экипаж американского космического корабля Аполлон-11. Слева направо: командир корабля Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз и пилот лунного модуля Эдвин Олдрин.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Сумку Нила Армстронга, в которую астронавт положил образцы лунного грунта, была продана за 1,8 миллиона долларов на аукционе Sotheby"s в 48-ю годовщину первой высадке человека на спутнике Земли.

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    В 1969 году мешок находился на борту корабля "Аполлон 11", однако артефактом стал не сразу. Большой ценности вещице не придали, и продали на правительственном онлайн-аукционе. Внутри же, как оказалось, сохранились образцы лунной поверхности — мелкие камни и пыль. В НАСА тогда стали бороться за экспонат. Его последним обладателем была жительница Чикаго, купившая сумку за 995 долларов в 2015 году. В декабре прошлого года федеральный суд не усмотрел нарушений при покупке.

    На этот раз на сумку с лунной пылью поставили другой ценник. Аукционный дом оценил лот минимум в 2 миллиона долларов, однако продал в итоге за чуть меньшую сумму.

    Ранее аукционный дом Sotheby's по итогам торгов сообщил, что первый документ о первом полете человека в космос, космонавта Юрия Гагарина, продан в Нью-Йорке в четверг за 47,5 тысячи долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's по итогам торгов.

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