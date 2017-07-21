На аукционе продан документ с впечатлениями Гагарина о Земле из космоса

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Первый документ о первом полете человека в космос продан в Нью-Йорке в четверг за 47,5 тысячи долларов, сообщает аукционный дом Sotheby's по итогам торгов.

На торги были выставлены несколько страниц о первом полете в космос Юрия Гагарина: титульный лист, описание космонавтом Земли из космоса и фотография Гагарина в гермошлеме.

На первой странице на английском языке за выходными данными Центрального аэроклуба имени Чкалова значится: "Сведения, зарегистрированные о первом космическом полете гражданином СССР Юрием Алексеевичем Гагариным 12 апреля 1961 года на космическом корабле "Восток".

Вторая страница — письмо Гагарина. "Я хочу описать свои краткие наблюдения за время пребывания в космосе. С высоты 175-327 километров Земля очень хорошо просматривалась. Ее поверхность выглядела почти так же, как если смотреть на нее из самолета, летящего на большой высоте. Я ясно мог различить горы, широкие реки, леса, прибрежные линии и острова… У Земли очень ясное и красивое голубое сияние", — сообщает Гагарин.

"Благодаря исчерпывающей подготовке я не испытывал дискомфорта от факторов космического полета. В настоящий момент я себя хорошо чувствую", — пишет первый человек, побывавший в космосе. Подпись: "Пилот-космонавт СССР Ю.А. Гагарин, 15 апреля 1961 года".

Данный документ был подготовлен для направления в Международную авиационную федерацию, однако в итоге отправлена была другая версия.

В Sotheby's документ назвали "памятником эпохи зари космоса", а описание впечатлений советского космонавта Юрия Гагарина поставили в один ряд с "открытиями и путешествиями Колумба, Веспуччи и Магеллана".

Ранее сообщалось, что в американском городе Колорадо-Спрингс был установлен бюст первого космонавта планеты Юрия Гагарина.