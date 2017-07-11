Неизведанный космос: во вторник к Земле приблизится "астероид смерти"

КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Вечером 11 июля к Земле приблизится "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4.

Этот объект значительно превышает параметры Челябинского метеорита и при падении способен уничтожить все живое в радиусе 2 тысяч километров, сообщают "Экономические известия".

Астероид МС4 в диаметре составляет около 260 метров. Он мчит к Земле со скоростью 75 тысяч километров в час и около 22 часов по Киеву окажется на расстоянии в 2,9 миллиона километров. Ученые уверяют, что все расчеты правильные и маршрут космического путешественника не может измениться случайным образом, чтобы столкнуться с Землей, пока катастрофа полностью исключена. Но исследователи провели собственный анализ возможных последствий и заявили, что "астероид смерти" способен спровоцировать глобальные последствия для человечества.

Напомним, NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины.