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    Неизведанный космос: во вторник к Земле приблизится "астероид смерти"

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    Астероид МС4 диаметром около 260 метров мчит к Земле со скоростью 75 тысяч километров в час и около 22 часов окажется на расстоянии в 2,9 миллиона километров.
    Астероид. Архивное фото
    nasa.gov

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Вечером 11 июля к Земле приблизится "астероид смерти", известный в каталогах как 2017 МС4.

    Time опубликовал неизвестные фотографии, сделанные во время лунных миссий
    time.com
    Ранее неизвестные снимки лунных миссий НАСА

    Этот объект значительно превышает параметры Челябинского метеорита и при падении способен уничтожить все живое в радиусе 2 тысяч километров, сообщают "Экономические известия".

    Астероид МС4 в диаметре составляет около 260 метров. Он мчит к Земле со скоростью 75 тысяч километров в час и около 22 часов по Киеву окажется на расстоянии в 2,9 миллиона километров. Ученые уверяют, что все расчеты правильные и маршрут космического путешественника не может измениться случайным образом, чтобы столкнуться с Землей, пока катастрофа полностью исключена. Но исследователи провели собственный анализ возможных последствий и заявили, что "астероид смерти" способен спровоцировать глобальные последствия для человечества.

    Напомним, NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины.

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