NASA презентовала новый скафандр для работ в открытом космосе

NASA

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Космическое агентство NASA протестировало новый скафандр Advanced Crew Escape Suit для осуществления дальних миссий и работ в открытом космосе.

Как сообщает Space.com, космонавты NASA хотят использовать эти скафандры при старте корабля Orion и при возвращении на Землю.

Первый дальний полет экипажа в этих скафандрах намечен на 2023 год.

Сообщается, что инженеры и техники в Космическом центре Джонсона провели комплексное опробование с использованием вакуумного давления.

Люди в скафандрах вошли в вакуумную камеру, когда костюм был подключен к системам жизнеобеспечения.

Скафандры Advanced Crew Escape Suit предназначены для экипажей американского космического корабля Orion, а также для экспедиций на Луну и Марс.

Ранее ученые NASA заявили, что в океане спутника Сатурна Энцелада обнаружен водород. Согласно их гипотезе, это указывает на вероятность гидротермальных процессов, которые могут быть источником энергии для живых организмов.