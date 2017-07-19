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    NASA презентовала новый скафандр для работ в открытом космосе

    (обновлено: )48
    Космонавты NASA хотят использовать новые скафандры при старте корабля Orion и при возвращении на Землю. Первый дальний полет экипажа в этих скафандрах намечен на 2023 год.
    Космическое агентство NASA протестировало новый скафандр Advanced Crew Escape Suit
    NASA

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости Украина. Космическое агентство NASA протестировало новый скафандр Advanced Crew Escape Suit для осуществления дальних миссий и работ в открытом космосе.

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    Как сообщает Space.com, космонавты NASA хотят использовать эти скафандры при старте корабля Orion и при возвращении на Землю.

    Первый дальний полет экипажа в этих скафандрах намечен на 2023 год.

    Сообщается, что инженеры и техники в Космическом центре Джонсона провели комплексное опробование с использованием вакуумного давления.

    Люди в скафандрах вошли в вакуумную камеру, когда костюм был подключен к системам жизнеобеспечения.

    Скафандры Advanced Crew Escape Suit предназначены для экипажей американского космического корабля Orion, а также для экспедиций на Луну и Марс.

    Ранее ученые NASA заявили, что в океане спутника Сатурна Энцелада обнаружен водород. Согласно их гипотезе, это указывает на вероятность гидротермальных процессов, которые могут быть источником энергии для живых организмов.

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