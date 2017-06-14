NASA показало Украину из космоса

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. NASA опубликовало красивую фотографию Черного моря, снятую с орбиты Земли, где видна территория Украины. Спутник Aqua NASA также запечатлел цветение фитопланктона в Черном море, которое выглядит как бирюзовые завитки над поверхностью моря. Фото размещено на сайте NASA.

Фитопланктон — это плавающие микроскопические организмы, которые питаются, поглощая энергию солнечного света и растворенных питательных веществ. В Черное море обильный поток воды из рек, таких как Дунай и Днепр, переносит питательные вещества.

Частый процесс цветения планктона может привести к понижению количества кислорода в воде и в конечном итоге к умертвлению морской жизни.

Одним из видов фитопланктона в Черном море являются кокколитофоры — микроскопический планктон, покрытый белой оболочкой из карбоната кальция. Скопление фитопланктона в больших количествах из космоса выглядит как разлитое молоко.

Другие типы фитопланктона могут сильно отличаться в спутниковых снимках.