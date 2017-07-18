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    "Стало скучно". Хакер заполнил Twitter минкульта Франции ругательствами

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    По данным министерства, аккаунт был захвачен взломщиком с часу ночи до пяти утра во вторник. Сообщения были удалены. Злоумышленник назвал себя 13-летним сыном некоей сотрудницы министерства, которому "стало очень скучно".
    REUTERS Kacper Pempel/Illustration

    КИЕВ, 18 июл — РИА Новости Украина. Юный хакер взломал микроблог министерства культуры Франции, устроив на его страничке переписку с использованием вульгарных выражений.

    О взломе своего аккаунта в Twitter сообщило само ведомство. "Аккаунт министерства был захвачен взломщиком с часу ночи до пяти утра во вторник. Просим прощения за нежелательные сообщения", — написали сотрудники министерства, после того как кибератака был отражена.

    Министерство культуры Франции/Twitter, 18 июля 2017

    Хотя сообщения, оставленные хакером, были удалены, интернет-пользователи, которых, несмотря на поздний час, привлек необычный инцидент, сохранили многочисленные скриншоты своей переписки со злоумышленником, их обнародовал телеканал BFMTV.

    В ходе беседы злоумышленник назвал себя 13-летним сыном некоей сотрудницы министерства, которому "стало очень скучно".

    О какой-либо реакции правоохранительных органов в связи с кибератакой на официальный правительственный ресурс не сообщается.

    Ранее Минкультуры Франции сообщило о смерти нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. Позже информация оказалась ложной.

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