КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на главной странице фотографии в стиле "ню", сообщает во вторник агентство "Украинские новости".

"Неизвестные разместили эротические фото на главной странице сайта министерства образования и науки", — говорится в сообщении.

По данным СМИ, при переходе из поисковых систем на сайт министерства появлялись фото обнаженной девушки.

Сейчас сайт работает в обычном режиме.

скриншот с сайта Минобразования / Facenews Хакеры разместили на сайте Минобразования эротические фото

Позже пресс-служба ведомства сообщила, что Министерство образования и науки Украины обратилось в киберполицию из-за взлома его сайта во вторник.

По данным Минобразования, во вторник в работу его сайта осуществили "несанкционированное вмешательство", на нем была изменена информация, ресурс временно не работал.

"Министерство образования и науки Украины уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, 27 июня глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.