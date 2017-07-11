наверх
11.07.201714:05
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Хакеры разместили на сайте Минобразования эротические фото

    (обновлено: )68020
    По данным Минобразования, во вторник в работу его сайта осуществили "несанкционированное вмешательство", на нем была изменена информация, ресурс временно не работал.
    Министерство образования и науки Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 11 июл — РИА Новости Украина. Неизвестные взломали сайт Министерства образования и науки Украины и разместили на главной странице фотографии в стиле "ню", сообщает во вторник агентство "Украинские новости".

    "Неизвестные разместили эротические фото на главной странице сайта министерства образования и науки", — говорится в сообщении.

    По данным СМИ, при переходе из поисковых систем на сайт министерства появлялись фото обнаженной девушки.

    Сейчас сайт работает в обычном режиме.

    скриншот с сайта Минобразования / Facenews
    Хакеры разместили на сайте Минобразования эротические фото

    Позже пресс-служба ведомства сообщила, что Министерство образования и науки Украины обратилось в киберполицию из-за взлома его сайта во вторник.

    По данным Минобразования, во вторник в работу его сайта осуществили "несанкционированное вмешательство", на нем была изменена информация, ресурс временно не работал.

    "Министерство образования и науки Украины уже обратилось с соответствующим заявлением в Департамент киберполиции Национальной полиции Украины", — говорится в сообщении.

    Напомним, 27 июня глобальная атака вируса-вымогателя Petya.A поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    Киев встречает: Тиллерсон, Столтенберг, Гутерреш
    В доме в Киеве прогремел взрыв
    Трагедия в Киеве: взрыв в жилом доме
    Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге
    "Позитивная химия": первая встреча Путина и Трампа
    Акции протеста в Гамбурге
    Протестный Гамбург: итоги саммита G20