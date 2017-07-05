Мининфраструктуры понесло миллионные убытки из-за хакерской атаки

КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры понесло миллионные убытки из-за хакерской атаки 27 июня. Об этом сообщил Владимир Омелян в комментарии Associated Press.

"Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что его ведомство понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотни рабочих мест и двух из шести серверов", — говорится в сообщении.

Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о проведении правоохранителями ряда обысков в компании M.E.Doс в связи с ее возможной причастностью к хакерской атаке. Начальник департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк заявлял, что ведомство проводит расследование по поводу причастности компании M.E.Doс к хакерской атаке. M.E.Doс заявила, что ее программа не имеет отношения к хакерской атаке, отметив, что компания сама подверглась заражению и привлекла правоохранителей и экспертов Cisco Ukraine для разбирательств.