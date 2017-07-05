наверх
05.07.201720:45
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Мининфраструктуры понесло миллионные убытки из-за хакерской атаки

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (106)

    (обновлено: )23
    Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что его ведомство понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотни рабочих мест и двух из шести серверов.
    Владимир Омелян
    УНИАН

    КИЕВ, 5 июл — РИА Новости Украина. Министерство инфраструктуры понесло миллионные убытки из-за хакерской атаки 27 июня. Об этом сообщил Владимир Омелян в комментарии Associated Press.

    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    NYT: хакеры атаковали Украину методами АНБ

    "Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что его ведомство понесло миллионные убытки из-за выхода из строя сотни рабочих мест и двух из шести серверов", — говорится в сообщении.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил о проведении правоохранителями ряда обысков в компании M.E.Doс в связи с ее возможной причастностью к хакерской атаке. Начальник департамента киберполиции Украины Сергей Демедюк заявлял, что ведомство проводит расследование по поводу причастности компании M.E.Doс к хакерской атаке. M.E.Doс заявила, что ее программа не имеет отношения к хакерской атаке, отметив, что компания сама подверглась заражению и привлекла правоохранителей и экспертов Cisco Ukraine для разбирательств.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Поисковые работы на месте крушения Boeing 777 в Донецкой области
    Крушение MH17. Суд пройдет в Нидерландах
    Врач скорой помощи. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?
    Флаги Польши и России
    Саммит G20. Встреча Путина и Трампа