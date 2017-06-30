Полиция за четыре дня получила более 2 тыс сообщений о хакерских атаках

КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Полиция за четыре дня получила более 2 тысяч сообщений о хакерских атаках, открыто 66 уголовных дел, сообщает в пятницу пресс-служба Нацполиции.

Глобальная атака вируса-вымогателя со вторника поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов. В четверг утром правоохранители сообщали, что полиция Украины получила более 1,5 тысячи сообщений о хакерских атаках за двое суток, возбуждены 63 уголовных дела.

"В Национальную полицию Украины поступило уже 2108 сообщений об инфицировании компьютерных сетей вирусом-шифровальщиком. За последние сутки таких сообщений поступило около 600. По словам специалистов из киберполиции, на третий день фиксации таких уведомлений, организации обращались к полиции лишь с целью консультации и документирования пораженных вирусом компьютеров", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что в общем, на настоящее время, по поводу блокирования работы компьютерной техники с помощью вируса-шифровальщика в полицию официально подано 420 заявлений, из них – 309 обращений от частного сектора страны и 111 – от государственных организаций.

По результатам полученных обращений, в 66 случаях полиция открыла уголовные дела по статье "несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи" УК Украины.