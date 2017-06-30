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    "Укрэнерго" подверглась второй за неделю хакерской атаке

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (78)

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    Сообщается, что при сегодняшней атаке использовался компьютерный вирус, который отличается от использованного хакерами при атаке на Украину во вторник.
    Здание Укрэнерго. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Компания "Укрэнерго", которая является оператором объединенной энергосистемы Украины, в четверг подверглась второй за неделю хакерской атаке, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на главу компании Всеволода Ковальчука.

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    Как сообщил Ковальчук, при атаке использовался компьютерный вирус, который отличается от использованного хакерами при атаке на Украину во вторник. Он добавил, что атака не затронула сеть энергоснабжения страны.

    "Вирус немного отличается, у него другая природа, схожая с WannaCry. Эффект от его воздействия был незначительный, так как некоторые компьютеры работали в автономном режиме", — заявил он.

    Глобальная атака вируса-вымогателя во вторник поразила IT-системы компаний в нескольких странах мира, в большей степени затронув Украину. Атаке подверглись компьютеры нефтяных, энергетических, телекоммуникационных, фармацевтических компаний, а также госорганов.

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