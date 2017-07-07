Хакеры взломали компьютерную сеть американской АЭС - СМИ

КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Хакеры, предположительно, связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас, передает агентство Блумберг.

Агентство со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что главным подозреваемым в кибератаке является РФ. При этом официальные лица в Совете национальной безопасности, офисе директора национальной разведки и министерстве внутренней безопасности отказались комментировать инцидент.

Эксперты по кибербезопасности в свою очередь заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства. "Пока мы не связываем это с конкретной группой", — сообщил ведущий аналитик компании FireEye Inc. Шон Макбрайд.

По словам представителя АЭС, хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.