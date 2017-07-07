наверх
07.07.201710:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    В мире

    Хакеры взломали компьютерную сеть американской АЭС - СМИ

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (119)

    (обновлено: )59
    Источники, близкие к расследованию, сообщили, что главным подозреваемым в кибератаке является РФ. При этом официальные лица в Совете нацбезопасности, офисе директора нацразведки и министерстве внутренней безопасности отказались комментировать инцидент.
    Сотрудник АЭС Волф-Крик в штате Канзас
    The Iola Register / Susan Lynn

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Хакеры, предположительно, связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас, передает агентство Блумберг.

    Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    NYT: хакеры атаковали Украину методами АНБ

    Агентство со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщило, что главным подозреваемым в кибератаке является РФ. При этом официальные лица в Совете национальной безопасности, офисе директора национальной разведки и министерстве внутренней безопасности отказались комментировать инцидент.

    Эксперты по кибербезопасности в свою очередь заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства. "Пока мы не связываем это с конкретной группой", — сообщил ведущий аналитик компании FireEye Inc. Шон Макбрайд.

    По словам представителя АЭС, хакеры проникли в корпоративную сеть управляющей компании, что не грозило ее операционному контролю.

    Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Гамбурге протестующие атаковали полицию, та применила водометы
    Саммит G20. Столкновения в Гамбурге
    Политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев
    Первая встреча Путина и Трампа
    Нардеп Олесь Довгий
    Луценко против нардепов. Представления генпрокурора
    Флаги Украины и Польши
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор