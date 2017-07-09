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    Россия

    СМИ обвинили российских хакеров в атаке на электростанции США

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (122)

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    По информации СМИ, российские правительственные хакеры стоят за последними кибератаками на бизнес-системы американской АЭС и других энергетических компаний.
    Хакерская атака
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 июл — РИА Новости Украина. Газета Washington Post обвинила "российских хакеров" в последней кибератаке, которой подверглись электростанции США.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В пятницу агентство Блумберг сообщило, что хакеры, предположительно связанные с иностранным правительством, взломали компьютерные сети десятка американских электростанций, в том числе АЭС "Волф-Крик" в штате Канзас. Позже министерство энергетики США сообщило, что атаки не повлияли на энергосети и производство электроэнергии. Эксперты по кибербезопасности заявили, что не имеют доказательств причастности к атаке какой-либо группировки или государства.

    "По данным американских высокопоставленных чиновников, российские правительственные хакеры стоят за последними кибератаками на бизнес-системы американской АЭС и других энергетических компаний", — пишет издание.

    По данным источников газеты, в ходе атаки хакеры не вмешивались в систему управления станциями, а внедрялись в системы, выполняющие административные задачи, в том числе в базы данных персонала.

    Ранее газета Washington Post сообщала, что хакеры из России разработали новый вид кибероружия, который позволяет нарушать работу электросетей.

    Обвинения в адрес "российских хакеров" периодически звучат из уст западных политиков, которые, тем не менее, не спешат предъявить какие-либо доказательства. Как правило, эти обвинения связаны с предполагаемым вмешательством в выборы. С подобными заявлениями выступали, в частности, представители Демократической партии США, проигравшей президентские выборы, а также избранный президент Франции Эммануэль Макрон.

    Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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