Нобелевский лауреат Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти

КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Нобелевский лауреат по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич опровергла РИА Новости сообщения о своей кончине и заверила, что жива и здорова.

Ранее министр культуры Франции Франсуаз Ниссен сообщила в своем аккаунте в Twitter о смерти Алексиевич.

"Читаю новости… Кто придумал (сообщение о смерти — Ред.) и зачем… Я нахожусь в Корее, в Сеуле на презентации моих книг на корейском языке", — сказала Алексиевич РИА Новости в четверг по телефону.

Писательница добавила, что у нее также нет жалоб на здоровье.