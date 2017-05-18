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    Культура

    Нобелевский лауреат Алексиевич опровергла сообщения о своей смерти

    (обновлено: )36
    Нобелевский лауреат белорусская писательница Светлана Алексиевич.
    REUTERS Vasily Fedosenko

    КИЕВ, 18 мая — РИА Новости Украина. Нобелевский лауреат по литературе 2015 года белорусская писательница Светлана Алексиевич опровергла РИА Новости сообщения о своей кончине и заверила, что жива и здорова.

    Ранее министр культуры Франции Франсуаз Ниссен сообщила в своем аккаунте в Twitter о смерти Алексиевич.

    "Читаю новости… Кто придумал (сообщение о смерти — Ред.) и зачем… Я нахожусь в Корее, в Сеуле на презентации моих книг на корейском языке", — сказала Алексиевич РИА Новости в четверг по телефону.

    Писательница добавила, что у нее также нет жалоб на здоровье.

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