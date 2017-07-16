Польша изменит правила трудоустройства для иностранцев

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. В Польше изменятся правила трудоустройства иностранцев с 2018 года, передает Польское радио.

Изменения были одобрены Сенатом страны. Ими предусмотрено введение в действие положений так называемой директивы о сезонных работниках и ограничение злоупотреблений при трудоустройстве иностранцев.

В частности, будет введена плата в размере 30 злотых (7 евро) за регистрацию заявления о предоставлении работы иностранному работнику.

Сенатор от правящей партии "Право и справедливость" Пшемыслав Блащик сообщил, что законопроектом урегулирован вопрос относительно заявлений о намерении трудоустроить иностранца, которыми злоупотребляли многие работодатели.

Также вводится обязанность информировать об обстоятельствах, связанных с принятием на работу иностранцев, чтобы уездные управления труда и службы по контролю могли проверять, используются ли заявления в соответствии с назначением, и в течение какого времени иностранец работает. Кроме того, работодатель должен сообщать о факте трудоустройства иностранца на работу.

Законодательные изменения коснутся работников из Украины, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России.

После поправок, внесенных Сенатом, законопроект снова передадут на рассмотрение Сейма.

Новые правила должны вступить в силу 1 января следующего года.

Как сообщалось ранее, число трудовых мигрантов из Украины, которые получили разрешение на работу в Польше, выросло в шесть раз с 2013 года.