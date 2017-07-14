ЕС подал в суд на Польшу из-за вырубки леса в Беловежской пуще

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Европейская комиссия подала иск против Польши в Суд Евросоюза в связи с вырубкой леса в Беловежской пуще, передает Радио Польша.

Еврокомиссия аргументировала этот шаг нарушением некоторых положений директив ЕС о сохранении естественной среды обитания и дикой флоры и фауны, а также директивы о защите диких птиц.

Таким образом Еврокомиссия отклонила аргумент правительства Польши, который заключается в том, что вырубка поврежденных короедами деревьев в Беловежской пуще необходима для сохранения важной среды обитания.

Рассмотрение дел в суде ЕС длится в среднем от полутора до двух лет. Еврокомиссия, однако, намерена просить Суд ЕС потребовать от Польши немедленной остановки вырубки деревьев в Беловежской пуще до завершения рассмотрения дела.