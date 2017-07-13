Весь юг Италии охвачен пожарами, власти привлекли военных для тушения

КИЕВ, 13 июл — РИА Новости Украина. Власти Италии привлекли подразделения вооруженных сил для преодоления чрезвычайной ситуации, сложившейся на юге страны, где уже несколько дней бушуют десятки сильнейших лесных пожаров.

По инициативе министра по охране окружающей среды Италии Джан Луки Галлетти, Комитет по обеспечению общественного порядка и безопасности принял решение "усилить присутствие военных на местах для преодоления и предотвращения критических ситуаций", связанных с лесными пожарами. Как сообщила газета La Repubblica, военнослужащие, принимающие участие в операции "Спокойные улицы" по поддержанию порядка в крупных городах, уже направлены на помощь пожарным и сотрудникам службы Гражданской обороны, которые ведут борьбу с огнем в области Кампания.

Речь идет, прежде всего, о тушении пожара в Национальном парке Везувия, который уничтожил уже около ста гектаров леса и привлек к себе особое внимание СМИ. Над всемирно известным вулканом уже несколько дней висят густые клубы черного дыма, как будто бы предвещающие скорое извержение. Со среды здесь работают три специальных самолета Canadair и один вертолет. В других районах Кампании борьбой с огнем занимаются еще пять вертолетов региональной авиации.

По данным службы Гражданской обороны, с 15 июня число официальных обращений областных властей за помощью авиации для тушения пожаров уже превысило 400. Это абсолютный рекорд: даже летом 2007 года, которое вошло в историю современной Италии как "черный сезон" пожаров, таких обращений за аналогичный период было лишь 308. Пожары бушуют практически во всех южных областях страны — Кампании, Апулии, Базиликате, Калабрии, Сицилии, а также в столичной области Лацио, Умбрии и Абруццо. Столь опасная ситуация вызвана, прежде всего, сильнейшей жарой, которая установилась на Апеннинах практически с самого начала лета. Температуры во многих городах страны подбираются к историческим максимумам. Климатологи отмечают, что нынешний июнь стал самым жарким за всю почти двухсотлетнюю историю метеонаблюдений, если не считать аномально высоких температур июня 2003 года.