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    Лесные пожары в Канаде: чрезвычайное положение

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    В канадской провинции Британская Колумбия бушуют одновременно 182 лесных пожара. Согласно информации, за последние два дня их количество увеличилось в три раза. В сети появилось видео лесных пожаров.
    Канал CBC News в Youtube

    "Огонь заставил покинуть свои дома более 7 тыс. человек, многие из которых не имели даже времени на полноценные сборы. Борьбу со стихией по всей провинции ведет около 2 тыс. пожарных и большое количество наземной и авиационной техники", — сообщает Укринформ.

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    Впервые за последние 14 лет по всей провинции было объявлено чрезвычайное положение. Различную помощь в Британской Колумбии присылают другие канадские провинции. Так, из Саскачевана на подмогу коллегам отправилось 30 пожарных и три спецсамолета.

    Но большинство усилий пожарных сводятся на нет засушливой погодой и высокой температурой воздуха.

    В течение следующей недели дождей или похолодания не предвидится, ситуация с лесными пожарами, вероятно, будет только ухудшаться. В большинстве случаев главной причиной возгорания является молния, хотя несколько пожаров были спровоцированы неосторожным поведением людей. К тушению пожаров привлекли авиацию.

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