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    Обрушение жилого дома в Италии: под завалами оказались две семьи

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    Обрушение произошло в 6.20 по местному времени (7.20 по Киеву) в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата. По предварительным данным, под завалами двух верхних этажей находятся две семьи - всего восемь человек, которых ЧП могло застать во сне.
    Канал Videoinformazioni Agenzia на youtube

    Четырехэтажный жилой дом частично обрушился в пятницу утром на юге Италии, сообщает итальянская пожарная служба.

    Обрушение произошло в 6.20 по местному времени (7.20 по Киеву) в пригороде Неаполя Торре-Аннунциата. По предварительным данным, под завалами двух верхних этажей находятся две семьи — всего восемь человек, которых ЧП могло застать во сне.

    Причины инцидента устанавливаются. На месте работают представители нескольких спасательных служб, а также правоохранители. Прекращено движение по расположенной неподалеку железнодорожной ветке.

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