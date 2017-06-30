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    Фотоленты

    Обрушение Донецкого национального университета экономики и торговли

    Тема:

    "Хлебное перемирие": обстрелы и теракты (685)

    67902
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    ДАН
    Обрушение Донецкого университета
    062.ua
    Обрушение Донецкого университета
    062.ua
    Обрушение Донецкого университета
    062.ua
    Обрушение Донецкого университета
    062.ua

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    Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.

    Обрушение части здания Университета торговли в Донецке. Видео
    Канал на Youtube FrozenNoseStudio
    Последствия обрушения в Университете торговли в Донецке

    "Двадцать девятого июня 2017 года в центре Донецка по адресу: бульвар Шевченко, 30 (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского) около 19.00 произошло обрушение кровли и перекрытия с третьего по первый этаж. По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров", — говорится в сообщении.

    Эксперты рассматривают две версии обрушения части одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в комиссии, проводящей расследование.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Донецка обрушилось здание Университета торговли. В администрации главы самопровозглашенной ДНР заявили, что это мог быть теракт.

    Читайте также: Донецк: "хлебное" перемирие не работает

    "На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков", — рассказал собеседник.

    Он добавил, что окончательные выводы комиссии будут обнародованы после завершения детального расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется.

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