Обрушение Донецкого национального университета экономики и торговли

Площадь обрушения Донецкого национального университета экономики и торговли имени Туган-Барановского составила 340 квадратных метров, говорится в сообщении на сайте МЧС ДНР.

"Двадцать девятого июня 2017 года в центре Донецка по адресу: бульвар Шевченко, 30 (Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского) около 19.00 произошло обрушение кровли и перекрытия с третьего по первый этаж. По предварительным данным, площадь обрушения составила 340 квадратных метров", — говорится в сообщении.

Эксперты рассматривают две версии обрушения части одного из зданий Донецкого национального университета экономики и торговли, сообщают местные СМИ со ссылкой на источник в комиссии, проводящей расследование.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в центре Донецка обрушилось здание Университета торговли. В администрации главы самопровозглашенной ДНР заявили, что это мог быть теракт.

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"На данный момент рассматриваются две основные версии случившегося: срабатывание взрывного устройства и воздействие природных факторов в совокупности с ветхим состоянием здания, в частности вероятный подмыв конструкций здания из-за сильных осадков", — рассказал собеседник.

Он добавил, что окончательные выводы комиссии будут обнародованы после завершения детального расследования. Сколько продлится работа экспертов, пока не уточняется.