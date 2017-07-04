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    В Николаевской области после замены окон рухнула школа

    (обновлено: )35120
    В городе Новый Буг Николаевской области обрушилась часть школы. По словам очевидцев, сначала начали рушиться окна на первом этаже здания, а потом "обвалились все три этажа".
    Новости-N/Youtube

    Как пишет Федор Левченко на своей странице в Facebook, школа номер 1 обвалилась около 21:30 понедельника.

    "Была создана комиссия с местных чиновников. Приняли решение — для оценки угрозы пригласить обычных преподавателей с местного Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета, которые преподают строительное дело. Вечером, когда комиссия работа на территории школы, вначале начали рушиться окна на первом этаже, потом и все три этажа обвалились", — говорится в сообщении.

    Пострадавших нет. 

    Площадь обрушившегося здания — около 300 куб. кв. метров, добавил Левченко.

    Федор Левченко/Facebook, 4 июля 2017

    В свою очередь местное издание Novosti N напоминает, что школа была построена в 1979 году. В нынешнем году по программе народного депутата Украины Андрея Вадатурского в школе поменяли окна. 

    facebook.com/LevchenkoFedor
    Как начинала рушиться школа в Новом Буге Николаевской области, 3 июля 2017

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