В Николаевской области после замены окон рухнула школа

Как пишет Федор Левченко на своей странице в Facebook, школа номер 1 обвалилась около 21:30 понедельника.

"Была создана комиссия с местных чиновников. Приняли решение — для оценки угрозы пригласить обычных преподавателей с местного Новобугского колледжа Николаевского национального аграрного университета, которые преподают строительное дело. Вечером, когда комиссия работа на территории школы, вначале начали рушиться окна на первом этаже, потом и все три этажа обвалились", — говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

Площадь обрушившегося здания — около 300 куб. кв. метров, добавил Левченко.

Федор Левченко/Facebook, 4 июля 2017

В свою очередь местное издание Novosti N напоминает, что школа была построена в 1979 году. В нынешнем году по программе народного депутата Украины Андрея Вадатурского в школе поменяли окна.