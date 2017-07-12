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    В Италии бушует вулкан Везувий: туристы спасаются бегством

    (обновлено: )75
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    Renato ESPOSITO / AFP
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    STR / AFP
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    Eliano IMPERATO / AFP
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    Eliano IMPERATO / AFP
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    Eliano IMPERATO / AFP
    В Италии разбушевался вулкан Везувий: горят леса, туристы спасаются бегством, идет эвакуация
    REUTERS Sam Stewart/Handout via REUTERS

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    Жителям пяти городских районов, а также туристам пришлось спасаться бегством. Везувий выбросил в небо столб дыма и раскаленного пепла и поджег лес, расположенный на его склонах, сообщает "Россия 24".

    Однако, как сообщает novostiua.net, пожар действительно имеет место, но случился он вовсе не из-за вулкана.

    По данным СМИ, дым от пожара поднимается на два километра вверх. Многие туристы посчитали, что вулкан начал извергаться, приняв дым от пожара за дым лавы.

    В последний раз Везувий извергался в 1944 году, накрыв лавой три деревни.

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