Адвокат сообщил подробности дела задержанного в Италии нацгвардейца

КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. Итальянский адвокат Раффаэлле Делла Валле, защищающий интересы задержанного в Италии военнослужащего Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, заявил, что настроен доказать невиновность своего подзащитного.

По словам адвоката, к нему обратилось украинское консульство, а до украинских дипломатов с ним связывались родители задержанного украинского военного.

"Перед тем, как взять это дело, я конечно же захотел поговорить с самим Виталием, чтобы понять, кого мне предлагают защищать", — сказал Делла Валле в интервью ТСН, добавив, что он разговаривал с Маркивым два с половиной часа.

"Виталий совсем не такой, кого из него пытаются сделать итальянские СМИ, которые представляют его этаким сорвиголовой. Я увидел серьезного человека, который много учился, патриота, который поехал защищать Родину сначала добровольцем, а затем вступил в ряды регулярной армии. Подчеркиваю, что он обычный солдат, он не имел никакого права и возможности приказывать другим стрелять, поэтому прокуратура ошибается, когда настаивает на этом", — сказал адвокат.

"К тому же, его не было на том месте, где погибли журналисты", — отметил Делла Валле.

По его словам, сейчас ведется работа по сбору доказательств, которые будут переданы на рассмотрение суда.

"Дело непростое, но я докажу невиновность Виталия. Для этого нам надо воссоздать, насколько это возможно, все события того дня, когда расстреляли журналистов. Фактически, провести собственное следствие. Я не сомневаюсь в профессионализме прокурора Павии, хотя сам с ним не очень хорошо знаком. Проблема в поверхностности следствия и отсутствии доказательств из-за того, что речь идет об убийстве в условиях военных действий", — сказал он.

В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотокорреспондента в Донбассе. Андреа Роккелли погиб на востоке Украины вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.