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    Политика

    Аваков жестко заступился за арестованного в Италии бойца Нацгвардии

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    Убийство фотокора в Донбассе: задержание добровольца (40)

    (обновлено: )9213
    Глава МВД Украины отметил, что "для полного и объективного расследования всех обстоятельств дела необходимо, чтобы российская сторона предоставила следствию информацию о дислокации войск и военных провокациях под Славянском".
    Арсен Аваков. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 7 июл — РИА Новости Украина. Боец Национальной гвардии Украины Виталий Маркив непричастен к гибели итальянского журналиста, заявил министр внутренних дел Арсен Аваков на встрече с послом Италии в Украине Давиде Ла Чечилией.

    Пикет активистов Национального корпуса под посольством Италии
    Украинское фото
    Deutsche Welle: разберемся, за что задержан в Италии украинский боец

    В минувшую пятницу в Болонье арестовали 28-летнего уроженца Украины Виталия Маркива по делу об убийстве итальянского фотокорреспондента в Донбассе. Андреа Роккелли погиб  на востоке Украины вместе со своим российским переводчиком Андреем Мироновым в 2014 году.

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    "На встрече с послом Италии предметно объяснил абсурдность обвинений, предъявленных Виталию Маркиву – мы не оставим без защиты своего солдата! Сегодня провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным послом Италии в Украине Давидом Ла Чечилия и предметно объяснил нашу позицию относительно ареста в городе Павия (Италия) Виталия Маркива — заместителя командира взвода батальона специального назначения НГУ им. Кульчицкого", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

    "Мы утверждаем, что наш боец не мог быть причастен к гибели гражданина Италии, фоторепортера Андреа Роккелли. Мы готовы предоставить суду все имеющиеся документы по данному делу и обеспечить участие в заседании свидетелей со стороны Украины", — добавил министр.

    Facebook Арсена Авакова
    Комментарий Арсена Авакова по поводу ареста в Италии добровольца НГУ Виталия Маркива

    Аваков также предоставил выдержки из обстоятельств дела Маркива, начиная с 25 мая 2014 года.

    Также глава МВД подчеркнул, что лично знаком с Маркивым (позывной "Итальянец"), встречался с ним в зоне АТО и вручал ему награду. 

    Facebook Арсена Авакова
    Комментарий Арсена Авакова по поводу ареста в Италии добровольца НГУ Виталия Маркива

    "Дело же о гибели журналиста Роккелли несомненно должно быть расследовано, виновные названы, информация открыта обществу! Возможно, для полного и объективного расследования всех обстоятельств этого дела необходимо, чтобы российская сторона предоставила следствию информацию о дислокации войск и военных провокациях под Славянском… В любом случае, как бы не было сложно – не сложнее, чем на войне — лицом к лицу с врагом – и мы не оставим нашего солдата!" — резюмировал Аваков. 

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    По информации следствия, Виталий Маркив переехал в Италию в 2002 году в возрасте 16 лет вместе со своей сестрой и матерью, которая спустя два года вышла замуж за итальянца. Это дало Маркиву право получить итальянский паспорт и иметь двойное гражданство. В 2013 году он выехал в Украину для участия в событиях на Майдане. После этого он вступил в Нацгвардию Украины и отправился воевать в Донбасс, где действовал под позывным "Итальянец".

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