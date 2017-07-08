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    Мощный пожар произошел в здании минфина Сальвадора, есть жертвы

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    По данным местных СМИ, семь человек из 15 пострадавших при пожаре получили серьезные ожоги, еще четверо ожидают операции.
    Пожар в здании министерства финансов Сальвадора
    elsalvador.com

    КИЕВ, 8 июл — РИА Новости Украина. По меньшей мере два человека погибли, еще 15 госпитализированы в результате пожара в здании министерства финансов Сальвадора, сообщает портал Salvador.

    По информации портала, по предварительным данным, возгорание началось в результате короткого замыкания в системах кондиционирования воздуха. Министр обороны страны Давид Пайес сообщил о спасении двух человек, застрявших в здании. Спасатели разыскивают еще четверых.

    ​"Главной задачей для нас является спасти жизни, мы предпринимаем серьезные усилия, наши пилоты, даже в условиях задымления, продолжают спасательную операцию", — цитирует портал слова Пайеса. По его словам, три вертолета ВВС страны участвуют в спасательной операции.

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    Отмечается, что 15 человек были доставлены в больницы, трое из них были прооперированы. Семь человек получили серьезные ожоги, еще четверо ожидают операции.

    @ElExpedienteCol
    Пожар в здании министерства финансов Сальвадора

    Как сообщается, движение на улице рядом со зданием минфина было перекрыто.

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