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    Мощный пожар в Хмельницком: сгорели помещения мебельной фабрики

    (обновлено: )67
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики
    km.dsns.gov.ua

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    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики

    В Хмельницком ночью случился пожар в помещениях мебельной фабрики и офисов общей площадью более 2 тыс. кв. метров, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Хмельницкой области.

    Отмечается, что спасателям пришлось более 3,5 часов тушить пламя.

    По данным ГСЧС, существовала реальная угроза обрушения конструкций, быстрому распространению огня способствовали деревянные перекрытия здания, большая пожарная нагрузка швейного цеха и других помещений, а также позднее сообщение о пожаре.

    "Благодаря оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение огня на вплотную построенное вопреки противопожарным нормам трехэтажное здание, на крыше которого уже бушевало пламя, и тем самым спасти от уничтожения продуктовый супермаркет и офисные помещения, а также не допустить переброски огня на рядом расположенные многоэтажки", — говорится в сообщении.

    Пожар был ликвидирован около 5.00 утра. Жертв и пострадавших нет.

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