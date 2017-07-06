На юге Украины природные пожары "бьют все рекордные показатели"

КИЕВ, 6 июл — РИА Новости. Спасатели в Николаевской области, на юге Украины, почти по всему региону ликвидируют масштабные пожары на открытых территориях, "их количество бьет все рекордные показатели", сообщили в четверг в Госслужбе Украины по ЧС.

"На территории Николаевской области с утра 6 июля продолжают возникать пожары на открытых территориях. Такие случаи зафиксированы почти во всех районах, а в некоторых населенных пунктах по несколько случаев одновременно. Кроме того, уже зафиксировано три пожара в Витовскому и Ингульском районах, площадь которых составила более 2 гектар каждая", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подразделения главного управления Госслужбы Украины по ЧС в Николаевской области работают в усиленном режиме. Для ликвидации пожаров привлекают резервную технику и личный состав. В некоторых случаях на место пожара направляются отделения из соседних или граничащих районов.

"Главное управление госслужбы по ЧС в Николаевской области обращается ко всем гражданам! Ситуация с пожарами на открытых территориях вызывает существенное беспокойство, ведь их количество бьет все рекордные показатели", — отмечает ведомство.

Напомним, ранее лесной пожар площадью 20 гектаров локализован в Херсонской области.

Ранее спасатели полностью ликвидировали лесной пожар в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.