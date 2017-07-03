Автомобиль въехал в толпу в Бостоне, есть раненые - СМИ

КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в толпу в районе аэропорта Бостона, есть раненые, сообщает телеканал CNN со ссылкой на шефа местной полиции.

Смотрите также: Покушение на конгрессмена США, кадры с места происшествия

"Пока нет понимания, что это было — трагический инцидент или теракт", — цитирует его CNN.

​Он добавил, что сейчас полиция идентифицирует водителя, а также выясняет причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится водитель, пока ничего не сообщается.

По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе большого скопления людей, где находятся рестораны и обычно паркуются местные таксисты на отдых.

Напомним, в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.