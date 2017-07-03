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    Автомобиль въехал в толпу в Бостоне, есть раненые - СМИ

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    Париж: наезд авто на фургон полиции (216)

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    Сейчас полиция идентифицирует водителя, а также выясняет причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится водитель, пока ничего не сообщается.
    Автомобиль въехал в толпу в Бостоне
    @CNN

    КИЕВ, 3 июн — РИА Новости Украина. Автомобиль въехал в толпу в районе аэропорта Бостона, есть раненые, сообщает телеканал CNN со ссылкой на шефа местной полиции.

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    "Пока нет понимания, что это было — трагический инцидент или теракт", — цитирует его CNN.

    ​Он добавил, что сейчас полиция идентифицирует водителя, а также выясняет причины произошедшего. О том, в каком состоянии находится водитель, пока ничего не сообщается.

    Наезд фургона на людей в Лондоне. Полиция на месте ЧП
    @ShulemStern
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    По словам представителя полиции, инцидент произошел в районе большого скопления людей, где находятся рестораны и обычно паркуются местные таксисты на отдых.

    Напомним, в субботу, 3 июня, автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту, после чего трое вооруженных террористов, выбравшись из машины, напали на прохожих. Террористы были уничтожены полицией. Скотланд-Ярд в среду официально подтвердил увеличение числа жертв теракта до восьми человек. Некоторые пострадавшие остаются в критическом состоянии.

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