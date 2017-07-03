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    В мире

    Власти Колумбии разрешили узаконить отношения трех мужчин

    (обновлено: )27103
    Когда нотариус в Медельине подписал документы в прошлом месяце, оформляя союз между Прада, Мануэлем Бермудесом и Алехандро Родригес, местные газеты объявили это первым трехсторонним гей-браком.
    Виктор Хуго Прада, Мануэль Бермудез и Алехандро Родригес
    Фото: Courtesy of Manuel Bermudez

    КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Виктор Хуго Прада, Мануэль Бермудез и Алехандро Родригес подписали документ о заключении "особого родового союза", сообщает The Guardian.

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    Церемония запланирована на ближайшие месяцы станет первым легализированным союзом трех мужчин в стране — и, возможно, в мире.

    "Мы хотим сделать то, что является интимным, публичным. У нас нет причин скрывать это. Мы просто помогаем людям осознать, что существуют различные виды любви и разные виды семьи ", — говорит самый молодой из трех мужчин, 23-летний Виктор.

    Когда нотариус в Медельине подписал документы в прошлом месяце, оформляя союз между Прада, Мануэлем Бермудесом и Алехандро Родригес, местные газеты объявили это первым трехсторонним гей-браком.

    Самый многочисленный в Европе гей-парад прошел в субботу вечером в Мадриде.

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