Власти Колумбии разрешили узаконить отношения трех мужчин

Фото: Courtesy of Manuel Bermudez

КИЕВ, 3 июл — РИА Новости Украина. Виктор Хуго Прада, Мануэль Бермудез и Алехандро Родригес подписали документ о заключении "особого родового союза", сообщает The Guardian.

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Церемония запланирована на ближайшие месяцы станет первым легализированным союзом трех мужчин в стране — и, возможно, в мире.

"Мы хотим сделать то, что является интимным, публичным. У нас нет причин скрывать это. Мы просто помогаем людям осознать, что существуют различные виды любви и разные виды семьи ", — говорит самый молодой из трех мужчин, 23-летний Виктор.

Когда нотариус в Медельине подписал документы в прошлом месяце, оформляя союз между Прада, Мануэлем Бермудесом и Алехандро Родригес, местные газеты объявили это первым трехсторонним гей-браком.

Самый многочисленный в Европе гей-парад прошел в субботу вечером в Мадриде.