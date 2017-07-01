В Страсбурге прощаются с бывшим канцлером ФРГ Колем

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В субботу в Страсбурге проходит в церемония прощания с выдающимся немецким политиком, канцлером ФРГ в 1982-1998 годах Гельмутом Колем. На церемонию прибыли также украинский президент Петр Порошенко и министр иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщает "112 Украина".

Как сообщает Deutsche Welle, европейский государственный акт прощания с Колем стал первой такой церемонией в истории Евросоюза согласно последней воле экс-канцлера.

Гроб с телом покойного в зале Европарламента прикрыт флагом ЕС.

После траурной церемонии в Страсбурге гроб вертолетом доставят в Германию, погрузят на корабль и в сопровождении флотилии по Рейну перевезут в собор города Шпайер. Днем там состоится панихида, а вечером — на площади перед собором — прощание с военными почестями.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Церемония прощания с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем

Напомним, Гельмут Коль умер 16 июня в возрасте 87 лет.

Он дольше всех в истории современной Германии занимал пост канцлера — с 1982 по 1998 год — и был движущей силой по введению единой европейской валюты евро, убедив немецких скептиков отказаться от марки.