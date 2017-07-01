КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Газета New York Post выпустила заметку о президенте США Дональде Трампе, которая состоит всего из трех слов.

Так издание передразнило манеру ведения Трампом микроблога в Twitter.

"Остановись. Просто остановись", — говорится в заметке с названием "о твитах Трампа". Материал был опубликован в печатной версии газеты, фотографию которой выложила в микроблоге Twitter редактор газеты Мэгги Куглан (Maggie Coughlan).

twitter.com/maggiecoughlan New York Post написала о Трампе три слова

Трамп регулярно обращается к Twitter, комментируя и активно публикуя свою позицию по различным вопросам. Еще во время предвыборной кампании будущий президент "засветился" с рядом резонансных заявлений и продолжает эту практику после избрания.

Трамп заявляет, что вынужден обращаться к Twitter из-за необъективного отношения к нему со стороны СМИ.