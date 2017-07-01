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    В мире

    New York Post написала о Трампе три слова

    (обновлено: )35
    "Остановись. Просто остановись", - говорится в заметке с названием "о твитах Трампа". Так издание передразнило манеру ведения Трампом микроблога в Twitter.
    Дональд Трамп
    REUTERS Carlo Allegri

    КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. Газета New York Post выпустила заметку о президенте США Дональде Трампе, которая состоит всего из трех слов.

    Так издание передразнило манеру ведения Трампом микроблога в Twitter.

    "Остановись. Просто остановись", — говорится в заметке с названием "о твитах Трампа". Материал был опубликован в печатной версии газеты, фотографию которой выложила в микроблоге Twitter редактор газеты Мэгги Куглан (Maggie Coughlan).

    twitter.com/maggiecoughlan
    New York Post написала о Трампе три слова

    Трамп регулярно обращается к Twitter, комментируя и активно публикуя свою позицию по различным вопросам. Еще во время предвыборной кампании будущий президент "засветился" с рядом резонансных заявлений и продолжает эту практику после избрания.

    Трамп заявляет, что вынужден обращаться к Twitter из-за необъективного отношения к нему со стороны СМИ.

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