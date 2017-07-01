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    Журналисты из Южной Кореи едва не ударили Трампа настольной лампой

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    Служба безопасности Белого дома смогла вовремя поймать лампу, которая стояла на столе слева от Дональда Трампа, и "спасти" американского президента.
    nbcnews.com

    Журналисты из Южной Кореи на протокольной съемке встречи президентов США и Южной Кореи едва не уронили лампу на Дональда Трампа, попытавшись занять выгодную позицию для того, чтобы сделать фотографии.

    Инцидент произошёл в пятницу утром по вашингтонскому времени. Служба безопасности Белого дома смогла вовремя поймать лампу, которая стояла на столе слева от Трампа, и "спасти" американского президента.

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    "Эй, ребята, полегче, полегче. Вы, ребята, становитесь все хуже", — сказал Трамп про журналистов.

    Трамп провел переговоры в пятницу с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином. Лидеры обсудили ситуацию в Северной Корее, а также новое торговое соглашение.

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