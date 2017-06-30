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    В Польше разоблачили банду, в которую входили украинцы

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    Мероприятия по задержанию членов банды проходили на территории пяти воеводств. В ее состав входили двое украинцев, 11 поляков и по одному гражданину Болгарии и Армении.
    Автомобиль преступной группы, в которую входили украинцы, Польша
    bieszczadzki.strazgraniczna.pl

    КИЕВ, 30 июн — РИА Новости Украина. Сотрудники Бещадского отдела пограничной службы Польши из Перемышля (Польша) обезвредили организованную преступную группу, которая занималась изготовлением и торговлей табаком и незаконными сигаретами. В числе задержанных — двое украинцев, сообщает "Польское радио".

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    По словам пресс-секретаря ведомства Эльжбеты Пикор, кроме граждан Украины задержаны 11 поляков и по одному гражданину Болгарии и Армении.

    Мероприятия по задержанию членов банды проходили на территории пяти воеводств: Великопольского, Любуского, Подляского, Люблинского и Лудзкого.

    "Осуществлены обыски в нескольких десятках помещениях по всей Польше, где обнаружено большое количество денег в разной валюте, 10 единиц оружия, 63 грамма амфетамина, 9 граммов гашиша, а также незаконные сигареты и табак", — сказано в сообщении.

    Подозреваемым предъявлено обвинение в управлении и участии в организованной преступной группе, хранении наркотиков и совершении уголовных налоговых правонарушений.

    Ранее в Польше были задержаны двое украинцев по подозрению в убийстве молодой соотечественницы, они арестованы на три месяца.

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