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    Украина и Польша запустят несколько транспортных коридоров в Карпатах

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    Европа открывает для украинцев свои границы (606)

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    По словам маршалка польского Сейма Марека Кухцинского, несмотря на то, что безвиз действует уже несколько дней, чувствуется отсутствие достаточного количества пунктов пропуска на границах.
    Проект международного транспортного коридора Via Carpatia
    wyborcza.biz

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с маршалком польского Сейма Мареком Кухцинским перспективы реализации нескольких инфраструктурных проектов. Встреча спикеров состоялась в Трускавце Львовской области в рамках форума местного развития.

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    Парубий с Кухцинским обсуждали проект международного транспортного коридора Via Carpatia.

    "Собственно договорились, чтобы польская и украинская сторона синхронно могли сотрудничать в этом проекте, и каждый из национальных правительств мог выделять средства на его реализацию", — сказал Парубий.

    Он напомнил, что в изменениях в госбюджет правительство предложило предусмотреть средства на ветку от Львова до Винницы и Одессы, которая должна сочетаться с базовой веткой Via Carpatia идущей с юга на север.

    "Договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей, чтобы дать пример более тесного сотрудничества. Наши планы заключаются в том, чтобы в общей стратегии развития Карпатского региона и максимально привлечь средства ЕС — в этом есть огромный интерес и Украины, и нашего региона", — подчеркнул председатель Верховной Рады.

    В свою очередь Кухцинский подчеркнул важность расширения сотрудничества между Украиной и Польшей в различных сферах.

    "Мы сотрудничаем в рамках всей Европы. Надо поощрять парламенты к более тесным формам сотрудничества, не только на уровне саммитов", — сказал он.

    Кухцинский предложил несколько направлений взаимодействия, в частности относительно пересечения границ.

    "Несмотря на то, что безвиз действует уже несколько дней, чувствуется отсутствие достаточного количества пунктов пропуска на границах", — отметил он. Также, по словам Кухцинского, инфраструктура Карпатского региона нуждается в развитии. Он предложил объехать границы с участием руководителей государств, провести встречи и обсудить вопросы инфраструктуры, безопасности, миграции, границ и тому подобное.

    С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.

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