Украина и Польша запустят несколько транспортных коридоров в Карпатах

КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обсудил с маршалком польского Сейма Мареком Кухцинским перспективы реализации нескольких инфраструктурных проектов. Встреча спикеров состоялась в Трускавце Львовской области в рамках форума местного развития.

Парубий с Кухцинским обсуждали проект международного транспортного коридора Via Carpatia.

"Собственно договорились, чтобы польская и украинская сторона синхронно могли сотрудничать в этом проекте, и каждый из национальных правительств мог выделять средства на его реализацию", — сказал Парубий.

Он напомнил, что в изменениях в госбюджет правительство предложило предусмотреть средства на ветку от Львова до Винницы и Одессы, которая должна сочетаться с базовой веткой Via Carpatia идущей с юга на север.

"Договорились реализовать несколько инфраструктурных проектов между Украиной и Польшей, чтобы дать пример более тесного сотрудничества. Наши планы заключаются в том, чтобы в общей стратегии развития Карпатского региона и максимально привлечь средства ЕС — в этом есть огромный интерес и Украины, и нашего региона", — подчеркнул председатель Верховной Рады.

В свою очередь Кухцинский подчеркнул важность расширения сотрудничества между Украиной и Польшей в различных сферах.

"Мы сотрудничаем в рамках всей Европы. Надо поощрять парламенты к более тесным формам сотрудничества, не только на уровне саммитов", — сказал он.

Кухцинский предложил несколько направлений взаимодействия, в частности относительно пересечения границ.

"Несмотря на то, что безвиз действует уже несколько дней, чувствуется отсутствие достаточного количества пунктов пропуска на границах", — отметил он. Также, по словам Кухцинского, инфраструктура Карпатского региона нуждается в развитии. Он предложил объехать границы с участием руководителей государств, провести встречи и обсудить вопросы инфраструктуры, безопасности, миграции, границ и тому подобное.

С 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.