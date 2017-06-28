Много шума из ничего. Военная сделка Польши с Украиной

РИА Новости Украина

Польша и Украина договорились о военно-техническом сотрудничестве еще летом прошлого года на саммите в Варшаве. Теперь стало известно, что Киев поставит Варшаве управляемые ракеты Р-27Р1 класса "воздух — воздух" для истребителей МиГ-29 польских ВВС, а Украина закупит у Польши прицелы и оптику для ведения наблюдения. Об этом сообщило Минобороны Украины.

О том, как стоит рассматривать эту сделку с точки зрения международного права, а также ее целесообразность в интервью Sputnik Polska оценил военный обозреватель Виктор Литовкин.

— Вообще торговля оружием со странами, где идет гражданская война или иные боевые действия, запрещена международным правом. Следовательно, согласно решению Совета Безопасности ООН продажа оружия Украине запрещена. Правда, то, что продает Польша — это не оружие, это системы обеспечения боя: бинокли, прицелы, приборы ведения разведки, средства связи и так далее, которые не стреляют (не создают угрозу для жизни), поэтому они не подпадают под запрет Совета Безопасности ООН. Известно, правда, что Польша поставляла украинской армии в обход международных обязательств и танки, и другое вооружение, но все это осуществлялось неофициально.

То, что Украина продает Польше ракеты класса "воздух-воздух" — это дело Украины. Видимо, слишком много этих ракет осталось на складах, а собственная авиация у Украины практически отсутствует. Вот, Киев их и продает, и на этом зарабатывает.

Завод "Мотор-Сич", на котором производились двигатели для этих ракет, работает на половину своей мощности, ведь продукция ранее поставлялась в Россию. Теперь же украинское руководство ввело запрет на поставку в Россию этих двигателей и компонентов для их производства. Поэтому заводу надо как-то зарабатывать, как-то выживать.

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Никакой особой выгоды Украине эта договоренность с Польшей о военных поставках не принесет. Говорить в данном случае о какой-то значимой масштабной сделке не приходится. Во всяком случае, для такой огромной страны как Украина. Для Польши это тоже не является каким-то значимым достижением. Польская политическая элита как поддерживала киевскую власть, так и будет поддерживать. Не потому, что ей нравится Украина, а потому что Украина противопоставляет себя России. Варшаве, видимо, нравится принцип "враг моего врага мой друг".