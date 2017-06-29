КНР о встрече Трампа и Си Цзиньпина на G20: возможность прорабатывается

КИЕВ, 29 июн – РИА Новости Украина. Возможность встречи председателя КНР Си Цзиньпина с президентом США Дональдом Трампом на полях предстоящего в начале июля саммита G20 в немецком Гамбурге все еще прорабатывается, заявил в четверг заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун.

"Председатель КНР Си Цзиньпин проведет ряд двусторонних встреч с глава других государств на полях саммита G20, с которыми обменяется мнениями по двусторонним и международным вопросам. Что касается того, проведет ли он двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, в настоящее время по-прежнему прорабатывают этот вопрос, окончательного решения пока нет", — сказал на брифинге Ли Баодун.

При этом он отметил, что если будет такая возможность, то Си Цзиньпин готов встретиться с Трампом.

Ранее о возможной встрече между лидерами Китая и США на полях "двадцатки" сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на МИД страны.