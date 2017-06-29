Новые меры безопасности США коснутся 180 авиакомпаний

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. Новые меры безопасности, о введении которых власти США объявили в среду, коснутся 180 авиакомпаний и более двух тысяч авиарейсов, говорится в разъяснении министерства внутренней безопасности (МВБ).

"В свете изученной разведывательной информации, глава МВБ Джон Келли счел необходимым внедрить расширенные меры безопасности для всех пассажирских рейсов, направляющихся в США. Эти меры, как видимые, так и скрытые от глаз, подразумевают более серьезную проверку пассажиров и электронных устройств, а также повышенные стандарты безопасности для самолетов и аэропортов", — говорится в документе.

Также отмечается, что речь идет "105 странах и примерно 280 аэропортах, 180 авиакомпаниях и в среднем 2 100 рейсах в день". Как подчеркивается, эти меры будут затрагивать примерно 325 тысяч пассажиров в день.

В МВБ не уточняют, когда именно данный план будет воплощен в реальность. Как подчеркивается, "в течение следующих нескольких недель и месяцев МВБ и входящее в его состав Управление по безопасности на транспорте США будут работать с авиакомпаниями над обеспечением полной реализации мер". Те авиакомпаниями, которые не смогут выполнить все условия в "определенные сроки", могут столкнуться с "дополнительными ограничениями в плане безопасности".

При этом в документе указывается, что "хотя некоторые меры безопасности будут необходимы к исполнению немедленно, другие будут внедряться с течением времени при сотрудничестве с международными партнерами".