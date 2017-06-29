США разместили корабли и самолеты для атаки на Сирию - СМИ

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КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. США разместили корабли и самолеты на атакующих позициях для возможного нападения на авиабазу в Сирии, но пока не планируют атаковать, сообщил телеканал CNN со ссылкой на несколько анонимных источников.

По его данным, США круглосуточно наблюдают за авиабазой Шайрат в Сирии, откуда, по их данным, может быть осуществлена химатака, на которую Вашингтон пообещал ответить. Однако никакой подозрительной активности на базе в последнее время не отмечено, уточняет CNN.

По его данным, к угрожающим заявлениям Белый дом подвигли разведданные о перемещении самолетов и емкостей с химическими веществами на базе Шайрат.

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил в среду, что, по его данным, сирийские власти "восприняли предупреждение серьезно".

Ранее в пресс-службе Белого дома заявили, что президент Сирии Башар Асад готовит новую химическую атаку, и пообещали, что в случае ее осуществления сирийские власти "заплатят высокую цену". США не предоставили доказательств этому.

Напомним, 8 июня коалиция во главе с США нанесла новый удар по проправительственным силам в Сирии. Официальный представитель коалиции Райан Диллон сообщил, что, как и в предыдущих двух случаях, удар был нанесен в районе населенного пункта Ат-Танф, где "силы коалиции и их союзники действуют уже несколько месяцев".