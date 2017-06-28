В новой кибератаке использовался инструмент разведслужб США - эксперты

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КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент разведслужб США под названием Eternal Blue, который был задействован в майской атаке с вирусом WannaCry, пишет газета New York Times. Об этом сообщили специалисты американской компании по производству программного обеспечения Symantec.

"Исследователи в компании по компьютерной безопасности Symantec заявили, что в новой атаке использовался тот же хакерский инструмент, созданный Агентством национальной безопасности, который использовался в атаках WannaCry. Под названием Eternal Blue, он был среди десятков инструментов, просочившихся в сеть в прошлом апреле (при помощи действий) группы, известной под названием Shadow Brokers", — пишет газета. Тем не менее, отмечает газета, АНБ не признала использования своих инструментов в атаке с вирусом WannaCry или других атаках.

Нынешняя атака — "улучшенная и более губительная версия WannaCry", заявил NYT исследователь Матьё Суиш, который весной помог сдержать распространение эпидемии WannaCry.

Во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

По данным антивирусной компании ESET, в первую десятку пострадавших от вируса стран вошли Украина, Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.