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    В новой кибератаке использовался инструмент разведслужб США - эксперты

    Тема:

    Вирус Petya. Масштабная хакерская атака (35)

    (обновлено: )82541
    По данным специалистов американской компании по производству программного обеспечения Symantec, в новой атаке использовался тот же хакерский инструмент, созданный Агентством национальной безопасности, который использовался в атаках WannaCry.
    Компьютерный вирус. Кибератака
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. В новой глобальной кибератаке использовался тот же инструмент разведслужб США под названием Eternal Blue, который был задействован в майской атаке с вирусом WannaCry, пишет газета New York Times. Об этом сообщили специалисты американской компании по производству программного обеспечения Symantec.

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    "Исследователи в компании по компьютерной безопасности Symantec заявили, что в новой атаке использовался тот же хакерский инструмент, созданный Агентством национальной безопасности, который использовался в атаках WannaCry. Под названием Eternal Blue, он был среди десятков инструментов, просочившихся в сеть в прошлом апреле (при помощи действий) группы, известной под названием Shadow Brokers", — пишет газета. Тем не менее, отмечает газета, АНБ не признала использования своих инструментов в атаке с вирусом WannaCry или других атаках.

    Нынешняя атака — "улучшенная и более губительная версия WannaCry", заявил NYT исследователь Матьё Суиш, который весной помог сдержать распространение эпидемии WannaCry.

    Во вторник в компании Group-IB сообщили, что вирус-вымогатель Petya стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании России и Украины, он блокирует компьютеры и требует за разблокировку сумму в биткоинах, эквивалентную 300 долларам. Позднее руководитель международной исследовательской команды "Лаборатории Касперского" Костин Райю сообщил, что вирус распространился по всему миру.

    По данным антивирусной компании ESET, в первую десятку пострадавших от вируса стран вошли Украина, Италия, Израиль, Сербия, Венгрия, Румыния, Польша, Аргентина, Чехия и Германия. Россия в данном списке занимает лишь 14-е место.

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