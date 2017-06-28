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    США ввели новые меры безопасности в отношении иностранных самолетов

    (обновлено: )41
    Новые меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на предмет взрывных устройств коснутся 2000 авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.
    Самолет и флаг США
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина, Дмитрий Злодорев. США объявили в среду о введении новых мер безопасности, касающихся иностранных пассажирских самолетов, направляющихся в страну из-за рубежа.

    Министр внутренней безопасности США Джон Келли в заявлении по этому поводу выразил уверенность, что все авиакомпании примут новые меры. Он также предупредил, что данные шаги не будут последними в вопросе ужесточения системы безопасности. "Бездействие — это не вариант", — подчеркнул министр.

    Со своей стороны, представители американской администрации уточнили, что расширенные меры по проверке пассажиров и их персональных электронных устройств на предмет взрывных устройств коснутся двух тысяч авиарейсов, прилетающих в США ежедневно из 280 аэропортов в 105 странах.

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