Цукерберг: число аккаунтов в Facebook достигло 2 миллиардов

КИЕВ, 27 июн — РИА Новости Украина. Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил во вторник, что число аккаунтов в ней достигло 2 миллиардов.

"Этим утром численность сообщества Facebook официально составляет два миллиарда человек! Мы добились успехов, объединяя людей, а сейчас давайте поможем людям всего мира быть ближе друг к другу. Это честь для меня быть вместе с вами на этом пути", — сообщил Цукерберг на своей странице в Facebook.

Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Число сотрудников на конец марта 2017 года составляло 18770 (рост на 38% в годовом выражении).

Ранее сообщалось, что аудитория украинцев в социальной сети Facebook увеличилась до 10 миллионов аккаунтов.